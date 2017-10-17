В Якутии спасатели нашли лесоруба, пять дней блуждавшего по тайге

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Спасатели в Якутии обнаружили лесоруба, который отстал от группы и пять дней блуждал по лесу, по счастливой случайности избежав встречи с медведями, сообщает во вторник служба спасения республики Саха (Якутия).
"Потерявшийся не был экипирован для долгого пребывания в тайге и ночевке при минусовой температуре. У него не было с собой ни спичек, ни еды. Кроме того, в этой местности обитает множество медведей, которые сейчас готовятся к спячке, и находятся в поиске пропитания",- говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели вместе с волонтерами из села Иенгра приступили к поискам в воскресенье, 15 октября. Работы осложнялись лесисто-гористой местностью с множеством завалов и пещер, в которых могли находиться медведи. При этом в тайге были обнаружены свежие следы медведей.
"Днем 16 октября удалось обнаружить обессиленного и еле передвигавшегося лесоруба. Пострадавшего отвезли в больницу села Иенгра", — сообщает служба спасения.