В Якутии спасатели нашли лесоруба, пять дней блуждавшего по тайге

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Спасатели в Якутии обнаружили лесоруба, который отстал от группы и пять дней блуждал по лесу, по счастливой случайности избежав встречи с медведями, сообщает во вторник служба спасения республики Саха (Якутия).

По информации спасателей, мужчина потерялся 12 октября. Он вместе с группой лесорубов возвращался с участка в 40 километрах от поселка Нагорный, где прорубается просека под газопровод. Он присел отдохнуть, пока его товарищи ушли вперед. Потом он ушел в другую сторону и заблудился. Сначала коллеги искали его своими силами, а 14 октября обратились к спасателям.

"Потерявшийся не был экипирован для долгого пребывания в тайге и ночевке при минусовой температуре. У него не было с собой ни спичек, ни еды. Кроме того, в этой местности обитает множество медведей, которые сейчас готовятся к спячке, и находятся в поиске пропитания",- говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели вместе с волонтерами из села Иенгра приступили к поискам в воскресенье, 15 октября. Работы осложнялись лесисто-гористой местностью с множеством завалов и пещер, в которых могли находиться медведи. При этом в тайге были обнаружены свежие следы медведей.

"Днем 16 октября удалось обнаружить обессиленного и еле передвигавшегося лесоруба. Пострадавшего отвезли в больницу села Иенгра", — сообщает служба спасения.