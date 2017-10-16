Рудник "Уралкалия" в Соликамске возобновил работу после возгорания

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Подземный производственный комплекс "Соликамск-1" (СКРУ-1) компании "Уралкалий" возобновил свою работу после инцидента с возгоранием днем в понедельник, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Уралкалий" сообщает, что в 22.55 (20.55 мск) 16 октября подземный производственный комплекс СКРУ-1 возобновил работу в штатном режиме", — сообщили в компании.

По данным "Уралкалия", в понедельник на СКРУ-1 произошло задымление горной выработки пятой Юго-Западной панели шахтного поля рудника. Персонал был эвакуирован из зоны задымления, пострадавших нет. В момент происшествия в шахте находились 297 человек. Как сообщали местные власти, на поверхность были подняты 287 шахтеров, еще десять остались в шахте для обслуживания лифтов.

Причиной задымления стало возгорание участка выведенного из эксплуатации и подготовленного к демонтажу закладочного композитного трубопровода.

Поверхностный производственный комплекс рудоуправления работал в штатном режиме.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Основными владельцами "Уралкалия" являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.