Максаковой вернули часть драгоценностей, арестованных по делу Вороненкова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Следственный комитет России постановил вернуть Марии Максаковой – жене убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — часть драгоценностей и часы, арестованные по делу экс-парламентария, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Суд в понедельник проверяет законность ареста имущества Вороненкова.

"Следователь удовлетворил ходатайство адвоката Андрей Гривцова и вернул Максаковой часть арестованного имущества, а именно женских ювелирных изделий и часов. В возврате мужских ювелирных изделий и часов отказано", — огласила судья Мосгорсуда материалы жалобы.

По словам адвоката, имущество было изъято "из ячейки Максаковой" в банке.

"У Вороненкова доступа к этой ячейке не было вообще. Следователи произвольным образом решили, что часть часов — мужские, а часть — женские. Изъятые деньги — около 50 тысяч евро, женские сережки и часы вернули Максаковой, а мужские часы и драгоценности оставили под арестом", — сказал адвокат Гривцов.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России на Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.