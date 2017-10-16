Юрист: Павленского лишат статуса беженца, если осудят на большой срок

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости. Российского художника-акциониста Петра Павленского могут лишить статуса беженца во Франции за поджог входа в Banque de France (французский ЦБ), если ущерб от его акции окажется весьма существенным и он будет осужден на длительный срок, считает французский адвокат, специалист по вопросам политического убежища и гуманитарного права Марианн Лагрю.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Павленский поджег вход в здание Banque de France на площади Бастилии в Париже. Полиция подтвердила задержание двух человек, однако их имена не называются в интересах следствия. В свою очередь банк сообщил, что подал обращение в полицию против неустановленного лица.

"В соответствии с законом от 29 июля 2015 года, в Кодекс о въезде, пребывании и праве на убежище иностранных лиц добавлена статья, согласно которой лицо, осужденное за преступление или правонарушение, являющееся террористическим актом или наказуемое десятью годами лишения свободы, может быть лишено политического убежища", — сказала Лагрю РИА Новости в понедельник.

Она обратила внимание на то, что пока нет официального подтверждения, что речь идет именно о Павленском, обвинения против него не выдвинуты, поэтому в его отношении действует принцип презумпции невиновности.

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Павленский вместе с женой и двумя детьми переехал во Францию из России после попыток возбудить против него уголовное дело о якобы избиении им актера "Театра.doc" и проводимой в отношении художника проверки о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае он получил политическое убежище во Франции.

Павленский получил известность в России и за рубежом как исполнитель ряда скандальных акций, в ходе которых он в разное время зашивал себе рот в защиту Pussy Riot, голым обматывал себя колючей проволокой, прибивал свои половые органы к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.