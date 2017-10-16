Суд не удовлетворил жалобу защиты блогера Соколовского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Свердловский областной суд в понедельник отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок по делу о "ловле покемонов" в храме, сообщает облсуд.

"Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите Руслана Соколовского. Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга и апелляционное постановление Свердловского областного суда. В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения", — говорится в сообщении.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства. В итоге суд назначил Соколовскому 3,5 года лишения свободы условно. Позже срок сократили до 2 лет и 3 месяцев. Кроме того, блогера внесли в список экстремистов.