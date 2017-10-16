Под Калининградом нашли мать, бросившую два года назад пятерых детей

КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Калининградские полицейские нашли мать пятерых детей, которая два года назад оставила семью в Тульской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Калининградской области.

Полицейские подвели итоги широкомасштабной межгосударственной оперативно-профилактической операции под условным названием "Розыск".

"Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 14 пропавших без вести граждан, в числе которых 36-летняя жительница Тульской области, два года назад уехавшая от мужа и пятерых детей. Родственникам передана информация о том, что женщина найдена живой и здоровой на территории Калининградской области", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, полицейские разыскали и задержали 39 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, длительное время скрывавшихся от правосудия. Среди них есть те, кого разыскивали в странах СНГ. Помощь в проведении операции "Розыск" калининградским полицейским оказали коллеги из стран-участниц СНГ, региональных управлений ФСИН, ФССП и военной полиции Минобороны.