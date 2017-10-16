РФ направила в Интерпол запрос на задержание Родченкова, сообщил источник

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские правоохранители направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщил РИА Новости в понедельник высокопоставленный источник в правоохранительных органах РФ.

Ранее сегодня Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова, которому в России грозит до 10 лет по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

"Направлен запрос в Интерпол на задержание и экстрадицию Родченкова", — сказал источник.

По его словам, запрос будет рассмотрен генеральным секретариатом Интерпола, после чего, в случае утверждения, карточка разыскиваемого лица будет направлена в региональные бюро стран-участниц Интерпола.

Однако генеральный секретариат может и отказать в розыске, например, если сочтет, что уголовное преследование имеет политическую подоплеку, или по иной причине, пояснил собеседник агентства.

В открытой базе разыскиваемых Интерполом лиц имени Родченкова пока не значится.

Официальными комментариями российского бюро и генерального секретариата Интерпола РИА Новости пока не располагает.