Гендиректора компании "НСК-Монолит" обвинили в неуплате налогов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Учредителю и генеральному директору петербургской строительной компании "НСК-Монолит" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей, сообщает журналистам пресс-служба СК.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу Дмитрию Семенову, одному из учредителей и генеральному директору ООО "НСК-Монолит", предъявлено обвинение в совершении преступления "уклонение от уплаты налогов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Семенов с апреля 2011 по март 2014 года включал в налоговые декларации ложные сведения и уклонился от уплаты налогов на сумму более чем в 1 миллиард 291 миллион рублей.

"В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением", — информирует следствие.