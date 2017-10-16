В Сети требуют реальный срок для жителя Коми, постиравшего кота в машинке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Более 3 тысяч человек менее чем за сутки подписали петицию с требованием приговорить к реальному сроку лишения свободы жителя Коми, который убил кота в стиральной машине, снял видео и выложил в интернет, следует из материалов на портале change.org.

ГУМВД России по республике Коми ранее сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животным. По данным полиции, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отмечается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

"Требуем справедливого наказания для живодера из Ухты!.. Требуем реального срока для живодера! Пусть этот случай станет прецедентом для похожих дел в будущем", — говорится в петиции, которую по состоянию на 14.00 мск подписали 3109 человек.

Согласно УК РФ, санкция статьи "жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут быть назначены обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до 1 года либо аресте на срок до 6 месяцев.