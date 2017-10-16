Вызов скорой Марьянову отменили через четыре минуты, рассказали в Минздраве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Минздраве Московской области рассказали, когда вызвали скорую помощь актеру Дмитрию Марьянову, который позднее скончался в больнице.
"В данный момент идет служебная проверка. По первым ее итогам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков даст комментарий", — отметили в министерстве.
Как рассказали друзья актера, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье. Ему вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на личной машине в больницу, но медики оказались бессильны.
Следствие начало проверку после смерти актера.