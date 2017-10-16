Суд обязал "Новую газету" опровергнуть утверждения об авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") о защите деловой репутации обязал "Новую газету" удалить из публикации на сайте пять утверждений о перевозчике, а также опубликовать опровержение, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию пять фрагментов публикации "Квест "Победа", имеющей подзаголовки: "Игра для людей с крепкой нервной системой, приключение для группы до 186 человек. Инструкция по прохождению" и "Задача: добраться из пункта А в пункт Б и обратно авиарейсами компании "Победа", не расставшись по дороге с багажом, чувством юмора и рассудком".

Арбитраж Москвы рассматривал иск "Победы" повторно. Первый раз суд в феврале пришел к выводу о несоблюдении истцом обязательного претензионного порядка урегулирования спора и оставил иск без рассмотрения. Однако апелляционный суд в мае по жалобе авиакомпании вернул дело в столичный арбитраж для рассмотрения по существу.

В число признанных ложными и порочащими вошли утверждения газеты, что пассажиры "постоянно" сталкиваются с нарушением своих прав, что они обязаны платить "за все, что может показаться организаторам квеста багажом", что "по правилам авиакомпании дамской сумкой считается только предмет с одной ручкой", а также утверждения о непунктуальности перевозчика при выполнении рейсов и об умышленной рассадке "в разные концы самолета" летящих вместе пассажиров.

Изначально в иске в ноябре 2016 года "Победа" требовала выплатить 2 миллиона рублей компенсации вреда деловой репутации. В опубликованной 14 октября резолютивной части решения суда первой инстанции об удовлетворении этого требования или об отказе истца от него ничего не говорится. В тоже время в материалах суда содержится информация об уточнении перевозчиком исковых требований, суть уточнений пока не раскрывается. Суд взыскал с двух ответчиков – издателя АНО "РИД "Новая газета" и автора Анастасии Егоровой — в пользу истца только по 3 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины.

Как пояснили ранее РИА Новости в авиакомпании "Победа", публикация содержит необоснованные обвинения в ее адрес и порочит деловую репутацию. В сообщении "Победы" отмечалось, что журналистка обвинила перевозчика в постоянной задержке вылетов, однако лоукостер входит в число лидеров по пунктуальности среди российских компаний. Кроме того, как указала авиакомпания, автор обвинил ее в намеренном рассаживании детей и родителей, что не соответствуют действительности. Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова ранее заявила РИА Новости, что в издании не усматривают в опубликованной статье никакой попытки подорвать деятельность лоукостера и готовы ответить в суде. По словам Прусенковой, это был репортаж, основанный на личном опыте, в нем все соответствует действительности.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила 3 миллиарда рублей. "Победа" по итогам первого полугодия 2017 года нарастила перевозки пассажиров в годовом выражении на 5,2% до 2,09 миллиона человек (шестое место среди российских авиакомпаний).