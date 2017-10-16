В Бурятии задержали третьего участника по делу об убийстве Юрия Власко

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Еще один участник конфликта, в результате которого в июле был убит российский борец Юрий Власко, задержан в Бурятии, сообщает СУСК РФ по республике.

В конце июля на берегу Байкала возле села Горячинск было обнаружено тело 20-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". По данным Федерации спортивной борьбы России, погиб двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Юрий Власко. В СМИ появилось видео, на котором люди во время массовой драки на берегу несколько раз бьют уже упавшего человека в спортивном костюме.

Ранее были задержаны двое подозреваемых 29 и 33 лет, на основании собранных доказательств им предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время в рамках уголовного дела задержан еще один участник конфликта – 32-летний приятель обвиняемых молодых людей, который, по данным следствия, во время убийства спортсмена открыл прицельный огонь из своего травматического пистолета "Grand Power T12-F" по находившимся на месте происшествия людям, а затем угрожал указанным оружием двум сотрудникам полиции, которые пытались задержать его", — сообщает СУСК.

По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого.

Юрий Власко — двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе, входил в молодежную сборную России, был перспективным спортсменом в полутяжелом весе, выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.