В шахте в Пермском крае произошло возгорание

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сто семьдесят горняков выведены на поверхность из шахты по добыче калийной соли в Соликамске (Пермский край) после возгорания на глубине 400 метров, в шахте еще остаются 127 человек, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"На поверхность подняли 170 человек, продолжается эвакуация еще 127", — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, загорелись пластиковые трубы на площади 30 квадратных метров. По его словам, работа систем вентиляции и энергоснабжения не нарушена. Шахта, по словам источника, принадлежит компании "Уралкалий".