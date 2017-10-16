Житель Коми убил кота, "постирав" его в стиральной машине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Коми, который убил кота в стиральной машине, снял видео и выложил в интернет, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
По данным пресс-службы, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и "постирал" его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись в социальную сеть.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе текущего года ухтинец освободился из мест лишения свободы.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.