Первый канал оспорил взыскание за использование песни Цоя "Кукушка"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал жалобу Первого канала на взыскание 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни "Кукушка" в пользу правообладателя произведений рок-музыканта Виктора Цоя, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Взыскать с ОАО "Первый канал" в пользу ООО "Музыкальное право" компенсацию в размере 300 тысяч рублей", — говорится в оспариваемом решении арбитража, принятом в сентябре.

Согласно материалам дела, компания "Музыкальное право" настаивала на взыскании с Первого канала 300 тысяч рублей за использование песни "Кукушка" Виктора Цоя в четвертом сезоне программы "Голос" в октябре 2015 года. Слушания по иску обладателя прав на произведения Цоя к Первому каналу прошли повторно после того, как суд по интеллектуальным правам в январе направил дело на новое рассмотрение в рамках рассмотрения жалобы "Музыкального права" на отказ в иске.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции учел, в частности, что песня "Кукушка" прозвучала в эфире в переработанном виде, что требовало заключения соответствующего договора с правообладателем, а не только с Российским авторским обществом (РАО).

"Право на такой способ использования произведения как "переработка"… в отношении музыкального произведения Виктора Цоя "Кукушка" принадлежит на основании договоров с наследниками истцу, и только истец вправе выдавать каким-либо третьим лицам разрешение на использование этого произведения путем его переработки… Суд соглашается с позицией истца и считает заявленную сумму компенсации разумной, справедливой и соразмерной последствиям нарушения", — указывается в решении суда первой инстанции в пользу "Музыкального права".

Согласно картотеке арбитражных дел, суд в Москве 18 октября также повторно рассмотрит иск "Музыкального права" к Первому каналу на 3 миллиона рублей. Как указывается в материалах дела, претензии компании связаны с анонсом программы "Что? Где? Когда?" в марте 2016 года, где звучит песня Цоя "Весна".