В Москве не подтвердились угрозы взрыва в четырех гостиницах и двух ТЦ

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Проверка прошла в четырех гостиницах и двух торговых центрах Москвы после анонимных звонков о "минировании", угрозы взрыва не подтвердились, сообщили в столичном главке МЧС.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и персонала из гостиниц "Космос", "Будапешт", "Аквамарин" и "Измайлово", а также из торговых центров "Водный" и "Авиапарк" после анонимных сообщений о "минировании".

"Проверка всех объектов завершена. Угрозы взрыва не подтвердились", — говорится в сообщении.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. За это время поступило более 2,3 тысячи анонимных сообщений в 144 городах, были эвакуированы более 950 тысяч человек. Ни одна из этих угроз не подтвердилась.

По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах РФ.