В Ивановской области проводят проверку после взрыва газа в жилом доме

ВОРОНЕЖ, 15 окт — РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту хлопка газа в квартире в Ивановской области, в результате которого были госпитализированы с ожогами два человека, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка бытового газа в квартире на втором этаже кирпичного жилого дома №1 на улице Волжская деревни Лобаны Юрьевецкого района пострадали два человека.

"По предварительным данным, 15 октября 2017 года 68-летняя женщина попросила своего соседа заменить баллон с бытовым газом, находящийся в ванной комнате ее квартиры. Во время замены баллона произошли утечка и хлопок газа, вследствие чего в квартире были выбиты окна и повреждены межкомнатные стены, а также выбиты входные двери соседних квартир", — говорится в сообщении следствия.

По данным СК, женщина с ожогами лица, рук и ног и мужчина с ожогом 2-3 степени 36% поверхности тела и ожоговым шоком госпитализированы.

По факту случившегося начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям работников газовой службы, продавшим баллон с бытовым газом.