Конфеты на сдачу: мошенник обманул сыктывкарского доставщика пиццы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Сыктывкаре мошенник обманул доставщика пиццы, попросив авансом перевести на его счет сдачу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Местный житель, работающий в пиццерии, доставил заказ остановившемуся в гостинице клиенту, сообщив о своем прибытии по телефону. Тот заявил, что сможет заплатить только крупной купюрой, поэтому попросил доставщика дополнительно купить конфеты, а сумму сдачи перевести на привязанную к номеру телефона банковскую карту.

Потерпевший купил конфеты и перечислил клиенту почти 4 тысячи рублей, надеясь, что с ним тут же рассчитаются, однако после этого так и не смог дозвониться до заказчика. Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".