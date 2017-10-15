В Нижегородской области возбудили дело после исчезновения мальчика в лесу

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения малолетнего мальчика при сборе грибов в лесу Борского района, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.

"Для выяснения всех обстоятельств, организации полномасштабных поисковых мероприятий, скорейшего установления места нахождения ребенка Следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения 4-летнго мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 октября 2017 года около 14.30 31-летняя женщина вместе с двумя детьми 4,5 и 1,5 лет, а также своей матерью приехала из Нижнего Новгорода на автомобиле в лесной массив в районе поселка Керженец Борского района для сбора грибов. Находясь в лесном массиве, женщины на непродолжительное время упустили из вида старшего мальчика. До настоящего времени его местонахождение не известно. Мать и бабушка пропавшего ребенка незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям.

Добавляется, что следователями создан штаб по поиску ребенка. Штаб расположен в районе поселке Керженец Борского района. Мальчик был одет в теплую курточку болотного цвета, штаны камуфляжной расцветки, серую шапочку и резиновые разноцветные сапожки, при себе у него была еда. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники СК, МВД, МЧС по региону, волонтеры, а также солдаты войсковой части.