В Москве арестовали "вора в законе", сообщил источник

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. "Вор в законе" Ильяс Саркиев по прозвищу Вовчик Сыра арестован в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве за то, что обманом получил у знакомого более 25 миллионов рублей и распорядился по своему усмотрению, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В действительности деньги Саркиев передавать не собирался, а после получения присвоил их и распорядился по своему усмотрению", — сказал собеседник агентства.
Дело в отношении Саркиева возбудили по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Делом "авторитета" занимались ФСБ и Следственный комитет. По ходатайству СК суд в пятницу отправил Саркиева в СИЗО, добавил собеседник агентства.