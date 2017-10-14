ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки ИГ* в Москве и Махачкале

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки террористической организации ИГ* в Москве и Махачкале, задержаны четверо бандитов, планировавших совершить теракты в Дагестане, сообщает в субботу информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГИЛ*. Тринадцатого и четырнадцатого октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов так называемой спящей ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана", — говорится в сообщении.

По информации НАК, задержанные дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ*, а также о подготовке резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане в местах массового пребывания людей во время крупных мероприятий, а также покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

"В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ. По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — добавили в НАК.

* Террористическая организация, запрещенная в России.