В Махачкале обезвредили самодельную бомбу мощностью 50 граммов тротила

МАХАЧКАЛА, 14 окт — РИА Новости. Взрывотехники обнаружили и разминировали самодельное взрывное устройство с часовым механизмом в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по республике.

Пятого октября на цокольном этаже строящегося дома в Махачкале были обнаружены два самодельных взрывных устройства, которые взрывотехниками были разминированы. По данным УФСБ, их общая мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

"В ходе обхода в этом же здании было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство с часовым механизмом мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была собрана с элементами магнита с возможностью крепления ко дну автомобиля", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что устройство было разминировано с помощью накладного заряда. При разминировании бомба сработала, никто не пострадал.