МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Порядка 350 пациентов психоневрологического интерната эвакуировали в Смоленской области из-за пожара на втором этаже здания, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Очаг возгорания на площади 15 квадратных метров в Жуковском психоневрологическом интернате в населенном пункте Мощинки находился в комнате на втором этаже. Из здания были эвакуированы 350 пациентов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших нет. После проветривания помещений люди возвратились в здание. Обстоятельства ЧП выясняются.