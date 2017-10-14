В ХМАО пассажирское судно сняли с мели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 окт — РИА Новости. Пассажирское судно "Метеор", севшее на мель в четверг вечером на реке Северная Сосьва в ХМАО, сняли с мелководья и направили в Ханты-Мансийск, сообщили РИА Новости в компании "Северречфлот", которой принадлежит катер.

Судно село на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, следуя из Салехарда в поселок Березово. В результате инцидента незначительно пострадали двое — мужчина и женщина, которые отказались от госпитализации. По данным уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту катера находились 26 пассажиров, они были доставлены в пункт назначения другим судном.

"Около часа ночи (23.00 мск) судно сняли с мели и ведут в Ханты-Мансийск", — рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, судно повреждений не получило, при этом транспортная прокуратура и следственное управление проводят собственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Свое расследование начали в компании "Северречфлот".

Кроме того, губернатор Югры Наталья Комарова на заседании правительства региона в пятницу заявила о создании специальной комиссии, которая также изучит причины случившегося. По ее словам, в настоящее время проводятся работы по ограждению места происшествия с тем, чтобы не допустить повторения ситуации.