МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Предприниматель Владимир Тюрин, которого Генпрокуратура Украины обвинила в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявил российским следователям, что у него не было никаких мотивов для убийства, пишет газета "Коммерсант" в субботу со ссылкой на источники.

В конце марта Вороненков был убит на улице в центре Киева, но его охранник успел смертельно ранить киллера. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

По данным источников издания в правоохранительных органах, Тюрин сам приехал в главное следственное управление СК РФ, которое расследует дело об убийстве в Киеве 23 марта этого года Вороненкова.

"Отвечая на вопросы участников расследования, Владимир Тюрин пояснил, что какой-либо неприязни к Денису Вороненкову он не испытывал и чувства ревности тоже, так как расстался с госпожой Максаковой-Игенбергс задолго до того, как она стала встречаться с депутатом от КПРФ", — пишет издание.

Тюрин также отметил, что не был знаком с убитым, и опроверг свои связи со спецслужбами.

В ходе расследования уголовного дела ГСУ СК РФ рассматривает различные версии преступления, однако большинство из них связаны с бизнес-конфликтами Вороненкова, который занимался сдачей в аренду и продажей нежилых помещений, а также конфликтами из-за раздела принадлежавшего ему имущества. Всего в рамках дела, по данным "Ъ", было опрошено около пятидесяти человек из числа знакомых и родственников экс-депутата.