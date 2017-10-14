В Приморье за сутки потушили 17 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Семнадцать лесных пожаров на площади 2,8 тысячи гектаров потушили за последние сутки в Приморье, новых очагов не возникло, сообщает администрация края.

"По информации краевого департамента лесного хозяйства, 14 пожаров потушено в Кавалеровском и три в Чугуевском районах Приморья на общей площади почти 2,8 тысячи гектаров. Сейчас продолжается тушение ещё 11 локализованных пожаров в пяти муниципалитетах края. В ликвидации возгораний принимают участие более 250 человек, задействовано 55 единиц техники", – говорится в сообщении.

В течение суток новых пожаров в лесах не возникло, однако 14-16 октября на севере восточных районов Приморского края сохранится высокий класс пожарной опасности.

С конца сентября в Приморье сложилась сложная пожароопасная обстановка. Сейчас в регионе режим ЧС действует в Дальнегорском городском округе, Тернейском, Кавалеровском, Чугуевском районах. С 12 октября на всей территории края введён особый противопожарный режим.