В Ростовской области главу ГИБДД уволили за превышение полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Глава УГИБДД по Ростовской области Сергей Моргачев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заявил РИА Новости, что уволен.

Ранее сообщалось, что Моргачев официально не уволен, но отстранен от должности.

"Одиннадцатого октября 2017 года приказом министра я уволен с должности. Уже я не являюсь действующим главой ведомства", — пояснил Моргачев РИА Новости после очередного судебного заседания по его делу в Советском районном суде Ростова-на-Дону.

Он добавил, что не будет обжаловать решение об увольнении. "Я насытился системой, понял, что это не мое", — подчеркнул он.

Моргачев, который, по версии следствия, приказал подчиненным за личный счет сделать отделку в помещениях ведомства и благоустроить территорию, заявил, что не признает своей вины. "Я таких команд сотрудникам не давал. Бог им всем судья, пускай это будет на их совести", — сказал он.

Комментарием регионального ГУМВД относительно увольнения Моргачева РИА Новости пока не располагает.

По версии следствия, Моргачев в апреле-мае 2015 года дал незаконные распоряжения своим подчиненным. Следствие полагает, что глава ведомства приказал сотрудникам за их личный счет выполнить внутренние отделочные работы двух двухкомнатных гостиничных помещений здания УГИБДД. Кроме того, он дал сотрудникам задание благоустроить прилегающую к зданию ведомства территорию, что не было предусмотрено утвержденной проектно-сметной документацией, считает следствие. Как заявил во время судебного следствия гособвинитель, на незаконные работы было потрачено около 3 миллионов рублей.

Дело по статье "превышение должностных полномочий" возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.

Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника. Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 3 миллионов рублей.