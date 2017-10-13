РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Ростовской области главу ГИБДД уволили за превышение полномочий

23:4513.10.2017
02701
© Фото : ГУ МВД России по Ростовской областиНачальник УГИБДД Ростовской области Сергей Моргачев. Архивное фотоНачальник УГИБДД Ростовской области Сергей Моргачев. Архивное фото
© Фото : ГУ МВД России по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Глава УГИБДД по Ростовской области Сергей Моргачев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заявил РИА Новости, что уволен.

Андрей Чоботов. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Путин назначил нового начальника управления по борьбе с коррупцией
Ранее сообщалось, что Моргачев официально не уволен, но отстранен от должности.

"Одиннадцатого октября 2017 года приказом министра я уволен с должности. Уже я не являюсь действующим главой ведомства", — пояснил Моргачев РИА Новости после очередного судебного заседания по его делу в Советском районном суде Ростова-на-Дону.

Он добавил, что не будет обжаловать решение об увольнении. "Я насытился системой, понял, что это не мое", — подчеркнул он.

Моргачев, который, по версии следствия, приказал подчиненным за личный счет сделать отделку в помещениях ведомства и благоустроить территорию, заявил, что не признает своей вины. "Я таких команд сотрудникам не давал. Бог им всем судья, пускай это будет на их совести", — сказал он.

Комментарием регионального ГУМВД относительно увольнения Моргачева РИА Новости пока не располагает.

По версии следствия, Моргачев в апреле-мае 2015 года дал незаконные распоряжения своим подчиненным. Следствие полагает, что глава ведомства приказал сотрудникам за их личный счет выполнить внутренние отделочные работы двух двухкомнатных гостиничных помещений здания УГИБДД. Кроме того, он дал сотрудникам задание благоустроить прилегающую к зданию ведомства территорию, что не было предусмотрено утвержденной проектно-сметной документацией, считает следствие. Как заявил во время судебного следствия гособвинитель, на незаконные работы было потрачено около 3 миллионов рублей.

Дело по статье "превышение должностных полномочий" возбудили после публикации в интернете видео. Автор ролика, представившись сотрудником ГИБДД, рассказал, что начальник управления якобы дал устное указание подчиненным за личный счет провести отделку помещений управления, озеленить прилегающую территорию и организовать автопарковку.

Моргачев ранее фигурировал еще в одном громком деле, но в качестве потерпевшего. Начальник ГИБДД Ростовской области был избит в подъезде своего дома в марте 2014 года. По версии следствия, нападение организовал его заместитель Александр Оцимик, который был не согласен с деятельностью своего руководителя. Для этого он, как считает следствие, за 500 тысяч рублей привлек жителя Астрахани Шайхава Гаджиева, который разработал план нападения при помощи двух исполнителей и одного пособника. Ворошиловский районный суд приговорил Оцимика к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере почти 48 миллионов рублей. Кроме того, как сообщили ранее в суде, он должен выплатить потерпевшему компенсацию в размере 3 миллионов рублей.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена