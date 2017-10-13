Здание инфоцентра НАТО в Москве закидали дымовыми шашками

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Неизвестные закидали дымовыми шашками здание информационного центра НАТО на Мытной улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Нападавшие скрылись, сейчас их разыскивает полиция, добавил собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, но не уточнили, что это было за здание.

"Сегодня около 16.40 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию парковки одного из зданий на Мытной улице неизвестные бросили несколько дымовых шашек и скрылись", — сказал дежурный офицер. Пострадавших нет.