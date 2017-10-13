Супруги продавали в Калининграде наркотики под прикрытием прогулок с сыном

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Калининграде подозреваемого в торговле наркотиками, который вместе со своей супругой прикрывался прогулками с четырехлетним сыном, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Калининградской области.

"По оперативным данным, 35-летний злоумышленник и его 32-летняя супруга использовали прогулки с четырехлетним сыном для маскировки своих действий по оборудованию тайников с карфентанилом и получению денег от клиентов. Покупателям, оплатившим запрещенный товар, наркоторговцы сообщали местонахождение закладки", — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что полицейские задержали подозреваемого возле одной из детских спортивных площадок в Калининграде. В кармане у него обнаружили сверток со смесью карфентанила, героина и других наркотических средств. Во время обыска квартиры семейной пары полицейские нашли упаковочные материалы и чеки электронных платежей.

"Полицейские задокументировали факты незаконного сбыта наркотиков. Инспекторы по делам несовершеннолетних передали их ребенка бабушке. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", — отмечается в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении в отношении семейной пары сразу нескольких уголовных дел по выявленным эпизодам торговли наркотиками.