Супруги продавали в Калининграде наркотики под прикрытием прогулок с сыном

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Калининграде подозреваемого в торговле наркотиками, который вместе со своей супругой прикрывался прогулками с четырехлетним сыном, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Калининградской области.
В пресс-службе пояснили, что полицейские задержали подозреваемого возле одной из детских спортивных площадок в Калининграде. В кармане у него обнаружили сверток со смесью карфентанила, героина и других наркотических средств. Во время обыска квартиры семейной пары полицейские нашли упаковочные материалы и чеки электронных платежей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ведомстве отметили, что решается вопрос о возбуждении в отношении семейной пары сразу нескольких уголовных дел по выявленным эпизодам торговли наркотиками.