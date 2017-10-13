Прокуратура начала проверку после стрельбы в саратовской школе

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области начала проверку в связи со стрельбой из пневматического пистолета в местной гимназии, в результате которой в больницу попал девятиклассник, сообщило в пятницу надзорное ведомство.
"Прокуратурой области организовано проведение проверки органов системы профилактики в связи с происшествием, в результате которого подросток выстрелил в своего одноклассника из пневматического газобаллонного пистолета,… который представляет собой изделие, конструктивно схожее с пневматическим оружием", — говорится в сообщении.
Ранее источник в экстренных службах региона отметил, что подросток, ранивший своего ровесника в гимназии, приобрел пневматический пистолет для самообороны. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила, что выстрел был случайным, школьник специально не целился в пострадавшего.
В ГУМВД ранее сообщали, что после случившегося проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности, а подростков поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.