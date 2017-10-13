Прокуратура начала проверку после стрельбы в саратовской школе

САРАТОВ, 13 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области начала проверку в связи со стрельбой из пневматического пистолета в местной гимназии, в результате которой в больницу попал девятиклассник, сообщило в пятницу надзорное ведомство.

Ранее в областном главке МВД сообщили, что 15-летний ученик гимназии №34 в четверг в ходе конфликта случайно ранил своего ровесника из пневматического пистолета. Пострадавший был госпитализирован. По данным областного минздрава, состояние школьника оценивается как близкое к удовлетворительному.

"Прокуратурой области организовано проведение проверки органов системы профилактики в связи с происшествием, в результате которого подросток выстрелил в своего одноклассника из пневматического газобаллонного пистолета,… который представляет собой изделие, конструктивно схожее с пневматическим оружием", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, произошел конфликт между двумя девятиклассниками, в портфеле одного из них был пистолет. "В процессе конфликта несовершеннолетний произвел выстрел в своего одноклассника. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение с диагнозом "сотрясение головного мозга, травма мягких тканей головы", — отмечается в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах региона отметил, что подросток, ранивший своего ровесника в гимназии, приобрел пневматический пистолет для самообороны. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила, что выстрел был случайным, школьник специально не целился в пострадавшего.

В ГУМВД ранее сообщали, что после случившегося проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности, а подростков поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.