СК возбудил дело после наезда автомобиля на группу школьников в Башкирии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после того, как легковушка наехала на группу школьников в Башкирии, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным ведомства, дети с учительницей возвращались с экскурсии. Местный 26-летний житель без водительских прав выехал на машине на дорогу около деревни Япрыково Туймазинского района, не справился с управлением и наехал на группу школьников, шедших по обочине и собиравшихся переходить дорогу. В результате ДТП пострадали четверо детей.

"Возбуждено уголовное дело по подозрению 26-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", — говорится в сообщении.

Помимо этого, следователи начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, должностными лицами школы города Туймазы, так как дети находились на улице вместе с учителем, добавили в СК.

Вопрос о мере пресечения водителю будет решен после выписки его из стационара, уточняется в сообщении.