МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых госпитализировали в больницу при СИЗО "Матросская тишина", сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.

"Несколько месяцев мы просили поместить его в больницу, и вот, наконец-то, его госпитализировали. Врачи займутся обследованием и лечением, сколько времени это займет — неясно", — сказал он.

Адвокат пояснил, что врачам предстоит также определить, сможет ли его подзащитный продолжать участие в судебном разбирательстве в Пресненском суде Москвы.

На предыдущем судебном заседании Белых стало плохо, у него подскочило давление. Была вызвана скорая помощь, врачи сделали ему укол в конвойном помещении суда.

На этапе предварительного следствия бывший глава региона, обвиняемый во взяточничестве, неоднократно жаловался на состояние своего здоровья. Вину в коррупции он не признает.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.