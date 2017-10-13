Из-за поставки в Росгвардию некачественных пайков возбудили уголовное дело

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о мошенничестве после поставки в Росгвардию некачественных пайков на 110 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

Как сообщала Главная военная прокуратура (ГВП), некоторые консервы из пайков содержали "некачественные и непригодные к употреблению продукты". В Росгвардии подчеркивали, что некачественные пайки удалось своевременно выявить, и в войска они не попали.

"Следственный департамент МВД России после проведенной доследственной проверки возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)", — сказал собеседник агентства. Санкция статьи предполагает до 10 лет заключения.

Как поясняли в ГВП, в 2015 году МВД в интересах ряда своих подразделений заключило контракт на поставку "индивидуальных рационов питания" на 620,5 миллиона рублей. Поставщиком стала коммерческая организация — "Оборонпродкомплект", которая использовала для своих пайков продукцию "Барышского мясокомбината", отмечали в прокуратуре.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.