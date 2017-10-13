Суд оставил в силе приговор юристу штаба Навального в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Волгоградский областной суд оставил в силе приговор адвокату Роману Зайцеву, приговоренному к году исправительных работ за подстрекательство к даче заведомо ложных показаний, сообщает прокуратура Волгоградской области.

По словам замруководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгоградской области Анастасии Андреевой, в настоящее время Зайцев работает в штабе юристом, и решение суда на его работе никак не отразится.

Суд установил, что с апреля по июль 2016 года Зайцев уговорил своего знакомого дать следователю, расследовавшему уголовное дело в отношении его подзащитного, заведомо ложные показания в качестве свидетеля. Впоследствии знакомый Зайцева отказался от показаний, сославшись на их ложность. При этом подзащитный Зайцева обвинялся в совершении особо тяжкого преступления.

В июле текущего года Тракторозаводский суд Волгограда признал Зайцева виновным в подстрекательстве свидетеля к даче заведомо ложных показаний и приговорил к одному году исправительных работ с удержанием 12% заработка в доход государства.

Вину в инкриминируемом деянии Зайцев не признал и обжаловал приговор в апелляционном порядке. "По итогам апелляционного рассмотрения дела Волгоградский областной суд оставил вышеуказанное решение суда первой инстанции без изменения", — говорится в сообщении областной прокуратуры. Приговор вступил в законную силу.