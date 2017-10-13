Под Воронежем арестовали пару, пытавшуюся продать новорожденную дочь

БРЯНСК, 13 окт — РИА Новости. Суд в Воронежской области арестовал гражданских супругов, которые пытались продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей, сообщается на сайте следственного управления СК региона.

"В отношении гражданских супругов, обвиняемых в продаже малолетней девочки, судом избрана мера пресечения виде заключения под стражу ", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 8 сентября 2017 года 29-летняя женщина родила дочь, однако в органах ЗАГС России в установленном законом порядке факт рождения ребенка не зарегистрировала.

После чего, по информации ведомства, 10 октября в Коминтерновском районе Воронежа женщина и ее гражданский супруг, которые являются гражданами Узбекистана, попытались продать новорожденную девочку за 30 тысяч рублей незнакомым людям, но не смогли довести преступный умысел до конца, так как "сделка" проходила под контролем полицейских. Злоумышленники были задержаны, а новорожденная девочка доставлена в медицинское учреждение, где находится по настоящее время.

В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на торговлю людьми". Они дали признательные показания и пояснили, что хотели продать девочку, чтобы на вырученные деньги уехать к себе на родину, в связи с тем, что срок законного пребывания на территории РФ был превышен.