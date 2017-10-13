Под Воронежем арестовали пару, пытавшуюся продать новорожденную дочь

БРЯНСК, 13 окт — РИА Новости. Суд в Воронежской области арестовал гражданских супругов, которые пытались продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей, сообщается на сайте следственного управления СК региона.
Следователи установили, что 8 сентября 2017 года 29-летняя женщина родила дочь, однако в органах ЗАГС России в установленном законом порядке факт рождения ребенка не зарегистрировала.
В отношении родителей было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на торговлю людьми". Они дали признательные показания и пояснили, что хотели продать девочку, чтобы на вырученные деньги уехать к себе на родину, в связи с тем, что срок законного пребывания на территории РФ был превышен.