Пострадавший в ДТП в Башкирии ребенок находится в реанимации

УФА, 13 окт — РИА Новости. Четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии, поступили в Туймазинскую больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Кускарбекова.
"Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы. Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы",- рассказала Кускарбекова.
Она отметила, что врачи Туймазинской центральной районной больницы оказывают подросткам всю необходимую медицинскую помощь на месте.
По данным ГИБДД, все дети 2003 года рождения.