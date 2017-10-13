Пострадавший в ДТП в Башкирии ребенок находится в реанимации

УФА, 13 окт — РИА Новости. Четыре подростка, пострадавшие в результате ДТП в Башкирии, поступили в Туймазинскую больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Светлана Кускарбекова.

По данным регионального управления СК, четверо детей пострадали при наезде машины на группу школьников, которые с учительницей возвращались с экскурсии. Местный 26-летний житель без водительских прав выехал на машине на дорогу, не справился с управлением и наехал на группу школьников, шедших по обочине и собиравшихся переходить дорогу.

"Состояние одного из подростков оценивается как тяжелое, он находится в реанимации, у него переломы. Состояние троих средней тяжести, подростки получили различные травмы",- рассказала Кускарбекова.

Она отметила, что врачи Туймазинской центральной районной больницы оказывают подросткам всю необходимую медицинскую помощь на месте.

По данным ГИБДД, все дети 2003 года рождения.