В Башкирии во время наезда легковушки пострадали два ребенка

УФА, 13 окт — РИА Новости. Два ребенка пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу подростков, которые с учительницей возвращались с экскурсии, на первом километре автодороги Туймазы-Октябрьский в Башкирии, сообщил РИА Новости официальный представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

Ранее источник РИА Новости сообщал о ранении четырех детей при наезде легковушки на группу школьников.

"Мужчина за рулем "Жигулей" 15-й модели направлялся со стороны города Октябрьский в сторону Туймазов. В это время около стелы дети фотографировались, автомобиль потерял управление и задел их по касательной. В результате пострадали два ребенка, они направлены в больницу для осмотра", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, 12 подростков и учительница возвращались с экскурсии. По оценкам врачей, пострадавшие дети чувствуют себя удовлетворительно, им сейчас делают рентген, чтобы исключить переломы.

"Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, будут выясняться такие обстоятельства: был ли трезв водитель и по какой причине он потерял управление", — пояснил представитель ведомства.