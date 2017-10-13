Под Архангельском проверяют информацию о смерти женщины после анестезии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Следственные органы в Архангельской области проводят проверку информации о смерти женщины после укола обезболивающего, сообщает региональное СУСК РФ.

"Одиннадцатого октября… в социальной сети ВКонтакте появилась информация о том, после укола обезболивающего, сделанного врачом, впала в кому, а затем скончалась 37-летняя жительница поселка Ильинско- Подомское. Автор публикации предполагает, что женщина скончалась из-за сильной аллергической реакции на препарат", — говорится в сообщении СУСК.

Следственные органы инициировали доследственную проверку. "Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение", — добавили в ведомстве.