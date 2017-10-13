В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт — РИА Новости. Спасатели отмечают тенденцию к снижению количества очагов возгораний в Приморье, сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

"Отмечается уверенная тенденция к снижению количества очагов. В настоящее время в районах Приморья, подверженных лесным пожарам, складывается благоприятная погода для полной стабилизации обстановки. Профильным службам и органам власти достаточно предпринять усилие для оперативной ликвидации оставшихся пожаров и не допустить возникновения новых", — говорится в сообщении.

На утро 13 октября в регионе действуют 14 пожаров. Все они локализованы, опасности развития не представляют. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Для стабилизации лесопожарной обстановки МЧС России командировало в Приморский край четыре единицы авиационной техники и 200 спасателей из регионов Дальнего Востока. В лесах на ликвидации горящих площадей работают более 400 специалистов лесного хозяйства. По информации пилотов воздушных судов МЧС России, порядка 10 населённых пунктов удалось защитить, останавливая огонь в 3-5 километрах от поселений. Самолету-амфибии Бе-200 уже препятствует выполнять функции пожаротушения температура воздуха ниже +5.