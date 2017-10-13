Полиция Приамурья нашла похищенного 11-летнего мальчика

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт — РИА Новости. Полиция Приамурья нашла пропавшего 11-летнего мальчика, сообщает в пятницу УМВД по Амурской области.

Ранее сообщалось, что житель области подозревается в похищении 11-летнего мальчика из села Овсянка Зейского района. По данным следствия, вечером 8 октября мужчина 1979 года рождения увел ребенка из дома в селе Овсянка Зейского района, введя в заблуждение законных представителей ребенка.

"Мужчину с несовершеннолетним оперативники обнаружили в микрорайоне города Благовещенска. Мальчик находился с гражданином 1979 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.

В нем также добавляется, что полицейские доставили ребенка и мужчину в СУСК региона для выяснения обстоятельств произошедшего. По факту исчезновения ребенка следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по статье "Похищение, совершенное в отношении несовершеннолетнего".