В Крыму на два месяца арестовали шесть членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Задержанные в четверг шесть членов ячейки международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы Киевским райсудом Симферополя на два месяца, сообщил один из адвокатов задержанных Эдем Семедляев.
"Судом для всех шестерых избрана мера пресечения (в виде ареста — ред.) сроком на два месяца, до 9 декабря", — сказал Семедляев журналистам, выйдя из здания суда.
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием работников Киевского районного суда Симферополя.
* Запрещенная в России террористическая организация