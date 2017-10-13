В Крыму на два месяца арестовали шесть членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир"*

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Задержанные в четверг шесть членов ячейки международной террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы Киевским райсудом Симферополя на два месяца, сообщил один из адвокатов задержанных Эдем Семедляев.

Следственным отделом УФСБ по республике Крым и городу Севастополю в отношении шести членов ячейки "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"* возбуждено уголовное дело по статье "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ячейка функционировала в Бахчисарайском районе Крыма.

"Судом для всех шестерых избрана мера пресечения (в виде ареста — ред.) сроком на два месяца, до 9 декабря", — сказал Семедляев журналистам, выйдя из здания суда.

На данный момент РИА Новости не располагает комментарием работников Киевского районного суда Симферополя.

* Запрещенная в России террористическая организация