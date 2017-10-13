Пассажиры севшего в Благовещенске самолета вылетели в пункт назначения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт — РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании "Аврора", который в четверг экстренно приземлился в аэропорту Благовещенска из-за неисправности в работе системы кондиционирования, в пятницу вылетели в Тынду другим бортом, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Благовещенска Надежда Елисеева.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании "Аврора" с экипажем и 18 пассажирами на борту сел в Благовещенске в четверг в 07.11 мск, на время ожидания нового борта пассажиры были размещены в гостинице.