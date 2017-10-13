В Чехове при пожаре в торговом центре обрушилась кровля

© РИА Новости / Игорь Онучин Перейти в фотобанк В Москве загорелось здание на территории бывшего завода "Серп и молот" Обрушение кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошло при пожаре в торговом центре "Перспектива" в подмосковном Чехове, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре "Перспектива" локализован на площади три тысячи квадратных метров.

"Произошло обрушение кровли на площади 1,2 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.