Жертвами "зацепинга" в Подмосковье за лето стали 18 детей

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Жертвами "зацепинга" в Подмосковье летом 2017 года стали 18 детей, сообщила пресс-служба аппарата регионального уполномоченного по защите детей.

"В этом году только за три летних месяца в Подмосковье жертвами "трейнсерфинга" и "зацепинга" стали 18 несовершеннолетних", — сказала детский омбудсмен Ксения Мишонова, которую цитирует пресс-служба.

Зацепинг — это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Случаи травмирования, связанные с попытками проехаться на крыше поезда или другого вида общественного транспорта, нередки. Как сообщил ранее начальник Главного управления на транспорте МВД РФ, каждый пятый несовершеннолетний, получивший травму на железной дороге в России, является "зацепером". По данным ведомства, в прошлом году различные травмы получили 30 несовершеннолетних "зацеперов", из них семеро погибли; в пяти случаях, по данным транспортной полиции, инциденты произошли на участках Московской железной дороги.