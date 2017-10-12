Следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова до 19 января

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы в ближайший вторник, 17 октября, рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову по делу о хищении бюджетных средств, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемых Серебренникова, Масляевой и Итина до 19 января 2018 года", — сказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что следствие просит продлить арест экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и отправили под домашний арест гендиректор "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.