Во Владимире пропала восьмилетняя школьница

ВОРОНЕЖ, 12 окт — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства бесследного исчезновения восьмилетней школьницы из Владимира, которая ушла из дома накануне вечером, сообщает региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, 11 октября 2017 года девочка в связи с плохим самочувствием с разрешения мамы не пошла в школу. В течение дня малышка находилась с отчимом, а после его отъезда за супругой по месту работы, в 16 часов 49 минут позвонила бабушке, а около 18 часов самостоятельно ушла из дома и до настоящего времени место нахождения ребенка не известно", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, девочка воспитывается в благополучной семье, учится в православной гимназии. К поискам ребенка привлечены опытные следователи и криминалисты следственного управления СК России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска.

"Приметы пропавшего ребенка: по развитию соответствует возрасту, 11 октября 2017 года была одета в комбинезон розового цвета, шапку белого цвета, красные сапоги, при себе имеет школьный розовый рюкзак, возможно, с собой из дома взяла кошку", — информирует СК. По факту безвестного исчезновения школьницы возбуждено уголовное дело.