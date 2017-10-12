Суд арестовал организатора поездки автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

Сотрудники МЧС России на месте столкновения пассажирского автобуса c поездом на железнодорожном переезде во Владимирской области. 6 октября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест организатора поездки автобуса, попавшего на железнодорожном переезде под Владимиром в ДТП, унесшее жизни 17 человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

Неделю назад в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. Двое взрослых и ребенок остаются в больницах. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Байдуллы Налтаева меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

По данным Следственного комитета РФ, Налтаев является организатором перевозки. Он осуществлял поиск пассажиров, сбор средств и организацию поездки. Незаконный транзит иностранных граждан без соответствующих документов миграционного учета Налтаев проводил за денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей с каждого пассажира. Налтаеву вменяется "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".