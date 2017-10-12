Суд запретил пресс-секретарю Роскомнадзора рассказывать о его деле

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чертановский суд Москвы запретил пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому рассказывать обстоятельства своего уголовного дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Станислав Ежов.
Ранее суд отправил под домашний арест до 7 ноября главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве.
В Минкомсвязи, которому подотчетен Роскомнадзор, РИА Новости ранее заявили, что не располагают никакой информацией об этом деле.