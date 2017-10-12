Суд запретил пресс-секретарю Роскомнадзора рассказывать о его деле

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Чертановский суд Москвы запретил пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому рассказывать обстоятельства своего уголовного дела о мошенничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

"Ему запрещено вести переговоры любым способом по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела", — сказал он.

Ранее суд отправил под домашний арест до 7 ноября главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве.

Согласно данным в карточке дела, уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.

В Минкомсвязи, которому подотчетен Роскомнадзор, РИА Новости ранее заявили, что не располагают никакой информацией об этом деле.