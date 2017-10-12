Пресс-секретаря Роскомнадзора заключили под домашний арест

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

"Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября", — сказал он. По его словам, адвокат Ампелонского уже обжаловал это решение.

Согласно данным в карточке дела, уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.

В Минкомсвязи, которому подотчетен Роскомнадзор, РИА Новости ранее заявили, что не располагают никакой информацией об этом деле.