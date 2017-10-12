Под Волгоградом местная жительница граблями отбила девочку у педофила

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Местная жительница в Красноармейском районе Волгоградской области граблями отбила семилетнюю девочку у педофила, он предстанет перед судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Куницкая.
"Очевидцем преступления стала случайная прохожая, которая, увидев происходящее, нанесла по спине обвиняемого удар садовым предметом. Испугавшись, злоумышленник скрылся с места преступления, однако спустя несколько часов был задержан правоохранителями", — пояснила Куницкая.
Она уточнила, что женщина избила злоумышленника граблями.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Красноармейского района, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном злоумышленник полностью признал. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.